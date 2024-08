Der Klumpen an US-Aktien ist in vielen Depots zuletzt immer größer geworden. Allein im MSCI World machen die USA inzwischen mehr als 70 Prozent der gesamten Gewichtung aus. Ein potenzielles Risiko? Das sagt die Investmentbank Goldman Sachs jetzt und das können Anleger gegen den US-Klumpen tun. Durch die Rallye bei Aktien wie Nvidia, Microsoft & Co. ist der US-Klumpen in vielen Portfolios in den vergangenen Jahren immer stärker gewachsen. So liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...