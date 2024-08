EQS-Ad-hoc: infas Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Firmenübernahme

23.08.2024 / 07:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 infas Holding Aktiengesellschaft: Ipsos kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu EUR 6,80 je Aktie an Bonn, 23. August 2024 - Die Alsterhöhe 15. V V AG (zukünftig: Ipsos DACH Holding AG) (die "Bieterin"), eine 100%-ige direkte Tochtergesellschaft der Ipsos GmbH und eine 100%ige indirekte Tochtergesellschaft der Ipsos S.A., Paris, hat heute bekannt gegeben, dass sie beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der infas Holding Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") (ISIN DE0006097108 / WKN 609710) zum Erwerb aller Inhaberaktien gegen Zahlung einer Barleistung in Höhe von EUR 6,80 je Aktien abzugeben. Die Bieterin hat zudem heute mitgeteilt, mit den Hauptaktionären der Gesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, der PEN GmbH, Herrn Hans-Herbert Döbert und der Effecten-Spiegel AG, die insgesamt ca. 77,52% der Aktien der Gesellschaft halten (zusammen die "Paketaktionäre") Andienungsvereinbarungen abgeschlossen zu haben. In den Andienungsvereinbarungen verpflichten sich die Paketaktionäre unwiderruflich, das Übernahmeangebot für alle von ihnen gehaltenen Aktien an der Gesellschaft anzunehmen. Entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen werden Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bieterin eine begründete Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot abgeben und veröffentlichen. Kontakt: infas Holding Aktiengesellschaft Kurt-Schumacher-Str. 24 53113 Bonn Deutschland Telefon: 0228-38 22 448 info@infas-holding.de www.infas-holding.de



