NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach dem angekündigten Abschied des Konzernchefs Mark Schneider auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Der Schritt, der wohl auch gegen den Willen von Schneider erfolgt sei, werfe Fragen auf, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Offenbar sei der Verwaltungsrat mit ihm nicht zufrieden gewesen./mis/tih



