DJ ENERGIE-BLOG/Regierung nimmt Berichte zu falschem Bio-Diesel "sehr ernst"

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Bundesregierung nimmt Berichte zu falschem Bio-Diesel "sehr ernst"

Seit Monaten kämpft die Biokraftstoffbranche gegen mutmaßlich falsch zertifizierten Diesel aus China. Nun hat das Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe auf die Vorwürfe reagiert. "Wir nehmen Berichte über mutmaßliche Betrugsfälle sehr ernst. Mögliche Betrugsfälle mit falsch deklarierten Nachhaltigkeitsnachweisen müssen verhindert werden, um Nachteile auch für deutsche Unternehmen klar zu vermeiden", sagte die Sprecherin von Minister Robert Habeck (Grüne) den Funke-Zeitungen. Das zuständige Umweltministerium setze sich "sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene für eine schnelle Aufklärung der Vorfälle" ein. Die Sprecherin hob hervor, dass die Bundesregierung darauf dränge, "die europarechtlichen Grundlagen für die Zertifizierung von nachhaltigen Biokraftstoffen überprüft und verbessert werden". Derzeit würden Gespräche mit Brüssel geführt werden.

Wirtschaftsministerium meldet neuen Solarstrom-Rekord

Im Juli sind in Deutschland 10,1 Terrawattstunden (TWh) Solarstrom produziert worden - so viel wie noch nie in einem Monat. Das geht aus Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Insgesamt wurden im Juli 23,6 TWh Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt, davon rund 43 Prozent mit Photovoltaik. Zwischen Januar und Juli sind in Deutschland mit 158 TWh annähernd 7 Prozent mehr erneuerbarer Strom produziert worden als im Vorjahreszeitraum. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wertet die Zahlen als Bestätigung für den Kurs der Bundesregierung beim Ausbau erneuerbarer Energien. Der Rekordwert im Juli sei erreicht worden, "obwohl die Sonneneinstrahlung niedriger als im vergangenen Jahr war", sagte der Grünen-Politiker den Funke-Zeitungen. "Das heißt, unsere Maßnahmen wirken und es gibt immer mehr Solarstrom." Von Januar bis Juli wurden nach Auskunft des Ministeriums 12 Prozent mehr Solarleistung installiert als in den ersten sieben Monaten 2023. Die Solarstromproduktion stieg in dem Zeitraum um 14 Prozent.

