Berlin (ots) -APOTHEKE IN DER KRISE: HANDEL ODER HEILBERUF?! Die Zukunft der Apotheken wird kontrovers diskutiert, die Apothekenreform von Karl Lauterbach wird öffentlich zerrissen, schafft es nicht ins Kabinett. Bei der VISION.A Zukunftskonferenz (https://vision.apotheke-adhoc.de/) kommen Experten zu Wort: Bundespolitiker, Experten aus BMG, Apotheke und Pharma sprechen zu 400 Gästen und im Livestream am 10.9.2024 in Berlin.Mit Thomas Müller (Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium), Tino Sorge MdB (Gesundheitspolitischer Sprecher CDU/CSU-Fraktion), Kristina Lütke MdB (Obfrau der FDP im Gesundheitsausschuss), Prof. Dr. Giovanni Maio (Mediziner & Universitätsprofessor für Medizinethik), Dr. Sebastian Schwintek (Mitglied der Geschäftsführung der Treuhand Hannover) oder Markus Küthe (Rechtsanwalt & Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht): Am 10. September 2024 werden Fakten, Zahlen, Daten, aber auch starke Meinungen und Positionen zur Zukunft des Apothekenmarkts ausgetauscht.Die Zukunftskonferenz VISION.A (https://vision.apotheke-adhoc.de/), powered by APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/), ARZ Haan AG (https://www.arz.de/), APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) und PTA IN LOVE (https://www.pta-in-love.de/) bringt aber auch diejenigen auf die Bühne, die wissen, was Apotheke bedeutet, wie sie funktioniert und wie die Lage wirklich ist: So werden u.a. Magdalena Linz, Apothekerin und Branchenexpertin, Dr. Stefan Hartmann, Apotheker und 1. Vorsitzender des BVDAK, Anja Zierath, PTA und Bundesvorsitzende des BVpta, und auch Dr. Philipp Siebelt, Sprecher des Vorstands der ARZ Haan AG, mit an Bord sein.Dann geht es um die Zukunft der Apotheke: Wie kann die Krise überwunden werden? Führt kein Weg mehr an einem radikalen Kahlschlag vorbei? Und wer löst den gordischen Knoten - der amtierende Gesundheitsminister oder doch erst die Nachfolgeregierung?"Es ist jetzt notwendiger denn je, gemeinsam, aber auch in kontroverser Auseinandersetzung Lösungen zu erarbeiten, die den Apotheken und den engagierten Menschen, die dort arbeiten, eine stabile und zukunftssichere Perspektive bieten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Gesundheitssystems und müssen als solcher gefördert und geschützt werden. Dabei besteht die Herausforderung darin, sowohl den Heilberuf als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Blick zu behalten", erklärt Dr. Philipp Siebelt.Tom Bellartz, Initiator von VISION.A (https://vision.apotheke-adhoc.de/) und CEO der ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/): "Die derzeitige Lage erfordert nicht nur politische Antworten, sondern auch den Mut zur Veränderung innerhalb der Branche selbst. Die diesjährige VISION.A schafft "echten" Austausch zwischen den Akteuren aus Markt und Politik. Dieser Dialog ist unerlässlich, um gemeinsam tragfähige Lösungen für die Zukunft der Apotheken zu entwickeln.".Die Veranstaltungsagenda endet mit inspirierenden Best Practice-Stories von Apotheker:innen sowie PTA, die Wege aus der Krise aufzeigen, bevor der Abend dann mit der feierlichen Verleihung der VISION.A Awards (https://vision.apotheke-adhoc.de/vision-a-award/) einen weiteren Höhepunkt erreicht.Anmeldung zur Konferenz und Awardverleihung ist noch möglich unter vision.apotheke-adhoc.de. Dort finden sich auch weitere Informationen zur Veranstaltung.Pressekontakt:VISION.A / ELPATOMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinTelefon: 030 - 802080500Internet: vision.apotheke-adhoc.de