Berlin (ots) -Ende August findet in Berlin das Finale der "Best Foot Forward Europa Tour" stattDie "Best Foot Forward Europa Tour", die größte Skateboard-Tour für Amateure in Europa, steht vor ihrem großen Finale. Seit dem Start Anfang April in Innsbruck haben sich rund 500 Skateboarderinnen und Skateboarder aus 25 Nationen zu den aufregenden Events in zehn Städten zusammengefunden. Die Tour bietet Amateuren die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten, Kreativität und Leidenschaft am Skateboard zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten zu messen. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeder Station haben sich für das europäische Finale in Berlin am 31. August qualifiziert, wo es für sie auch um einen Platz für den "Winners Trip" nach Florida geht. Alle Infos der Best Foot Forward Europa Tour 2024, dem Finale und den stattfindenden Aktivitäten am Final-Wochenende gibt es online auf www.blue-tomato.com/bff (http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=_qMYuJgkC-ZZVr-78Hb3RiZaKu33vGeVZI1y9myTOlygzPTbiNUNyEm4uDe4ffHTIg-3YayPkrHZHbdLd1CfXz6V7-W8GXK4h7vX3CGGuA-ORlW0TmlqA-svL8neDfeY-Kw8fzfx4fpRuqEV5aRj9XG_AGiYVRlfKffo4_2jyR6ZW2-qLyvuxcNNc6UZ44dKQNy5y4lHuQZvapGWEj_W5XBxrEzlWqykJTg4XD3dulRMOlWNAKLh_Fn54z9M6V88xu8iUbq8qZlhSCX6w5qjKBII5pGl7yWQ34KHTaBpNna-u9Uo6LZzuf3-gEuwFxP3Izo6I1GTPy4IdVN90e3SyyM6OiNbFcFysgYjgO74SFJ4nnoQ)Medieneinladung, Akkreditierung, Pressetexte, Videos und Bilder unter: www.pressefach.info/blue-tomato (http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=ehzwJV0q7BI79I1Br48oQpR5eJa9ryrYGQMwv2Bn1yuvlwoIv2zAbpzVSA-gE_WA0KWBJIPvOrosLf4cSRtJ-X-fFt3SAnHkxwA6LcpO64KQhqWMEBCJETLJEtwY0zB9T2nu5GcGfCx2N5EVYIdkTbBoGgHBHxpYSHtqPjyLONPMFZoJ2IfLNbdVqnhdxGlWL2KejNuICUD4YeDKms4acTkH6hMQ0_CESmFIFKokjmCkfEMDaNOEHV7-nBmRJejTBwtDJB9gfFdpQ058D2HP2rHyeTa7kZYFaD5avuF0Ol2a-g2Gzle_JN-CEsd0JDofHnAgvrv89YkjOjojH70Dka--0QxZr5XXIzo6I04z7iFuA34HK7L_QjsFQ5M)Pressekontakt:Sabine FeuchtnerTelefon: +43/(0)3687/24223-1200E-Mail: press@blue-tomato.comOriginal-Content von: Blue Tomato GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111897/5849279