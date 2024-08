Köln (ots) -Nächste Woche fällt der Startschuss im linearen TV bei NITRO, ab heute gibt es die erste Folge bereits im Stream auf RTL+: Die Kultreihe "SchleFaZ - DIE SCHLECHTESTEN FILME ALLER ZEITEN" feiert endlich ihren Einstand bei der RTL-Senderfamilie. Fans des schlechten Geschmacks kommen dann immer freitags gegen 22 Uhr bei NITRO und jeweils eine Woche vorher auf RTL+ auf ihre Kosten. Dafür sorgen Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die als Trash-Trüffelschweine der deutschen Fernsehlandschaft wieder echte "Perlen" ausgegraben haben und sie mit gnadenlosen Kommentaren in eine echte Watch-Party für das TV-Publikum verwandeln. Bevor es losgeht, verraten die beiden Hosts in ihren eigenen Worten nun auch, welche filmischen Totalausfälle in der zweiten Hälfte der Staffel auf die wachsende Fangemeinde warten:Freitag, 4. Oktober 2024SchleFaZ: "Future Zone" (1990)Der Versuch, mit prekärem Budget ein "Terminator"- oder "Robocop"-Rip-off und eine actiongeladene Sci-Fi-Buddy-Komödie zu kreieren, die zusätzlich noch einen Zeitreise-Plot beinhaltet, kann eigentlich nur krachend scheitern. Und richtig, Regisseur und Drehbuchautor David A. Prior hat sich diesbezüglich mit seinem Sequel zu "Future Force" nicht das Allergeringste vorzuwerfen und die Mission voll erfüllt. Zumal ihn dabei ein - während des gesamten Drehs - verlässlich besoffener David Carradine in der Heldenrolle des knurrigen Kopfgeldjägers John Tucker mehr als eindrucksvoll unterstützt. Ein Film, der in vielerlei Hinsicht enorm zu überraschen vermag, nur selbstverständlich in keiner davon positiv. Die Vorfreude ist kaum noch zu zügeln!Freitag, 11. Oktober 2024SchleFaZ: "Die Schreckensmacht der Zombies" (1977)Ein subtil gebauter Horrorfilm von großer atmosphärischer Dichte mit einer schonungslosen "Edge Of Your Seat"-Spannungskurve. Zumindest wenn man diversen Fach-Reviews folgt. Wir sind sehr gespannt, ob die SchleFaZ-Zugeschalteten die Geschichte über eine kleine, arglose Reisegruppe, die auf einem völlig maroden Ausflugskutter in der Karibik urplötzlich von einem Trupp nahezu unverwundbarer, übermächtiger, blondierter Wassernazi-Zombies mit Sonnenbrillen terrorisiert wird, ähnlich wohlwollend beurteilen. Das wäre ein Knaller!Freitag, 18. Oktober 2024SchleFaZ: "Frankensteins Kung Fu Monster" (1975)Okay, der Titel ist zur Hälfte gelogen, denn mit dem echten Frankenstein hat dieser Film rein gar nichts zu tun. Dafür gibt es immerhin jede Menge Monster und Kung Fu. Nur leider keine Handlung, jedenfalls keine, die man ohne harte Drogen erkennen könnte. Die in der asiatischen Welt legendären Kamen Rider kämpfen auf ihren Motorrädern gegen ganze Horden von mysteriösen Gummi-Monster-Viechern - und nebenbei fliegt immerzu irgendwas in die Luft. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, mehr gibt es auch nicht zu verstehen. Ein großer Spaß für die ganze Familie - nüchtern allerdings eine echte Herausforderung!Freitag, 25. Oktober 2024SchleFaZ: "Octaman - Die Bestie aus der Tiefe" (1971)"Octaman" ist eines dieser äußerst seltenen, geradezu ehrfurchtgebietenden Fatal-Film-Ereignisse, bei denen man sich einfach partout nicht vorstellen kann, dass irgendjemand sich so eine Handlung und vor allem so ein Monster tatsächlich vorstellen konnte. Eine mutierte Krakenmann-Bestie mit sechs statt mit acht Armen, die sich mit ca. 0,3 km/h ihren Opfern "nähert" und aussieht wie eine vergammelte grüne Ginseng-Wurzel - es ist schlicht zum Piepen schön! Und dass der zuständige "Octaman"-Creature-Designer, Rick Baker, nach dieser Debüt-Katastrophe später noch insgesamt sieben Make-up-Oscars einheimsen würde, hätte wohl niemand im Traum gedacht. Fazit: ein legendär lächerlicher Monsterstreifen, der viele neue, zutiefst gerührte Fans verdient hat.Freitag, 1. November 2024SchleFaZ: Edgar Wallace - "Der Gorilla von Soho" (1968)Zum Abschluss der ersten SchleFaZ-Staffel bei NITRO und RTL+ erwartet uns ein echtes Highlight: ein Original-Klassiker der legendären Edgar-Wallace-Kino-Knaller. In Farbe! Wobei "Der Gorilla von Soho" von Fans und Kennern auch gleichzeitig als der finale Sargnagel der Reihe betrachtet wird, denn das inoffizielle "Die toten Augen von London"-Remake bietet noch einmal alles, was die Wallace-Filme auszeichnete - nur leider in schlecht. Derrick-Azubi Horst Tappert als Inspector, Uschi Glas als Millionenerbin in Not und ein Killer, der zum Morden ein Ganzkörper-Gorilla-Kostüm trägt. Warum auch immer, denn das versteht wirklich niemand, nicht mal er selber. Ein wunderbarer German-Grusel-Nostalgie-Trip mit echten "Wixxer"-Vibes. Schöner kann man diese SchleFaZ-Staffel nicht beenden!Wer außerdem ein missglücktes deutsches "Stirb Langsam", einen Fitnessstudio-Killer im Neon-Outfit oder einen Sandstrand mit (Hai-)Biss erleben möchte, wird schon in der abwechslungsreichen ersten Hälfte der Staffel fündig.Alle Unerschrockenen und Hartgesottenen können die zurecht vergessenen Kuriositäten der Filmgeschichte übrigens auch live und mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten höchstpersönlich feiern: Bei "SchleFaZ live - Schöne Scheiße" am 29. August in Berlin und am 28. Oktober in Duisburg gibt es neben Live-Musik, exklusiven Einspielern und anderen Überraschungen auch jeweils eine Folge in voller Länge zu sehen. In Berlin wird dies die Auftaktfolge mit "S.O.S. Barracuda: Der Tod spielt Roulette" sein und in Duisburg das Staffel-Finale mit "Der Gorilla von Soho". 