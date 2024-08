TerrAscend berichtet über ein starkes zweites Quartal. Für die Zukunft hat sich der nordamerikanische Anbieter von Cannabis-Produkten für den medizinischen und privaten Gebrauch noch viel vorgenommen. "Im zweiten Quartal des laufenden Jahres haben wir Umsatz und EBITDA im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich gesteigert und nunmehr das achte Quartal infolge einen positiven freien Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen erzielt", sagt Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend.

Wachstum bei Umsatz und EBITDA

Der Nettoumsatz legte im zweiten Quartal 2024 im Jahresvergleich infolge stark gestiegener Großhandelsumsätze in New Jersey, Pennsylvania und Maryland um 7,5 Prozent auf 77,5 Millionen US-Dollar zu. Apropos New Jersey: In diesem Bundesstaat ist TerrAscend nach Auswertung des Datenanbieter BDSA nunmehr die Nummer Eins im Markt. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das zweite Quartal 2024 stieg im Jahresvergleich um 21,9 Prozent auf 15,6 Millionen US-Dollar, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,2 Prozent entspricht. Im Vorjahresquartal lag diese bei 17,8 Prozent. Die Verbesserung um 240 Basispunkte wurde unter anderem durch geringere Verwaltungs- und Gemeinkosten erzielt. Der Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen beläuft sich auf 13,1 Millionen US-Dollar.

Eintritt in neue Märkte geplant

An seinen Expansionsplänen hält TerrAscend fest. "Wir stehen kurz vor dem Abschluss mehrerer Transaktionen, um unsere geografische Präsenz zu erweitern, und der kürzlich erfolgte Abschluss eines Terminkredits in Höhe von 140 Millionen US-Dollar bietet finanzielle Flexibilität und Treibstoff für die Umsetzung dieser Wachstumsstrategie. Wir können es kaum erwarten, zu gegebener Zeit weitere Details zu veröffentlichen", sagt Jason Wild. Möglichkeiten könnten sich beispielsweise in Ohio ergeben. Dort hat sich die Bevölkerung im vergangenen Jahr per Volksentscheid für die Legalisierung von Cannabis für den privaten Gebrauch ausgesprochen.

Über TerrAscend

TerrAscend gehört zu den führenden Unternehmen im nordamerikanischen Cannabis-Markt.

Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahr 2017. Seither hat TerrAscend kontinuierlich seine Marktstellung in den USA ausgebaut und ist mittlerweile in fünf kaufkraftstarken US-Bundesstaaten aktiv: Pennsylvania, New Jersey, Maryland und Michigan im Nordosten der USA sowie in Kalifornien an der Westküste. Als voll integriertes Unternehmen deckt TerrAscend mit seinen Anbauflächen, Produktionsanlagen und Ausgabestätten die gesamte Wertschöpfungskette des Marktes mit Cannabis-Produkten ab. Das gilt sowohl für medizinische Anwendungen als auch für den legalen privaten Konsum für Erwachsene. TerrAscend ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die Aktie wird an der Toronto Stock Exchange (TSX) sowie in Deutschland gehandelt.

Über den US-Cannabis-Markt

In 40 der 50 US-Bundesstaaten sowie in Washington D.C. ist die Verwendung von Cannabis für medizinische Zwecke erlaubt (medical use). In 24 Bundesstaaten (plus Washington D.C.) ist zudem auch der private Konsum durch Erwachsene legal (recreational use). Auf insgesamt fast 34 Milliarden US-Dollar wird das Umsatzvolumen des US-amerikanischen Cannabis-Marktes im vergangenen Jahr geschätzt. Nach Prognose der Branchenplattform MJBizDaily könnten die Umsätze bis zum Jahr 2028 auf 56,9 Milliarden US-Dollar steigen.

Weiter Information zum Unternehmen finden sie unter www.terrascend.com

