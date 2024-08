© Foto: Unsplash



Ein Analyst von Northland Securities empfiehlt Anlegern, auf einen Kursrückgang bei Palantir zu warten, bevor sie Aktien zukaufen.Michael Latimore von Northland Securities hat am Donnerstag die Coverage von Palantir mit einem Market-Perform-Rating begonnen und ein Kursziel von 35 US-Dollar festgesetzt. Das Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 10 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Latimore schrieb in einer Notiz, dass Palantir zwar eine Möglichkeit sei, in den "schnell aufkommenden, vielfältigen Markt für künstliche Intelligenz in Unternehmen" zu investieren, er erwartet aber, dass die Aktien in einem Jahr zum 22-fachen des für die kommenden 12 Monate …