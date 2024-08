München (ots) -Das Thema: Übergang oder Untergang - übersteht die Ampel die Wahlen im Osten?Auch in der parlamentarischen Sommerpause kehrt zwischen den Ampel-Parteien keine Ruhe ein. Haushaltsstreitigkeiten werden selbst während des Kanzler-Urlaubs öffentlich ausgetragen. Olaf Scholz mahnt seine Regierungspartner nun sogar zu "gutem Benehmen". Versöhnlichere Töne scheinen dieser Tage allerdings unwahrscheinlich, schließlich befinden sich die Parteien in Thüringen und Sachsen in der heißen Phase des Wahlkampfes. Mit Blick auf die aktuellen Umfragen könnten sich dort komplizierte Koalitionsoptionen ergeben. Während SPD, FDP und Grüne um den Einzug in die Landtage bangen, richtet sich der Blick vor allem auf die Frage, wer eine zukünftige Regierung anführt: Mit wem könnte die CDU inhaltlich zusammenfinden? Wie umgehen mit der AfD, die in beiden Ländern stärkste Kraft werden könnte? Und welche Rolle wird das neue BSW spielen, das im Wahlkampf vor allem auf das Thema Krieg und Frieden setzt?Die Gäste:Saskia Esken (SPD-Parteivorsitzende)Reiner Haseloff (Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, CDU)Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio)"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5849437