DJ MARKT USA/Powell-Rede gibt die Richtung vor

Zum Wochenschluss deutet sich eine leicht positive Tendenz an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,5 Prozent. Die Richtung wird aber die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in Jackson Hole um 16 Uhr MESZ vorgeben. Investoren erhoffen sich deutlichere Hinweise auf eine Zinssenkung im September. "Powell könnte die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten, aber das ist bereits eingepreist, und es ist unwahrscheinlich, dass er die Erwartungen einer Senkung um 50 Basispunkte bei einer der Sitzungen in diesem Jahr unterstützt", so ING-Analyst Francesco Pesole.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen dagegen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Es werden lediglich die Neubauverkäufe für den Juli veröffentlicht.

Unternehmensmeldungen sind erneut Mangelware. Für die Uber-Aktie geht es vorbörslich um 0,2 Prozent abwärts. Das Unternehmen baut seine Partnerschaften mit Unternehmen für selbstfahrende Autos aus. Der Fahrdienstvermittler kündigte an, dass Kunden in den USA ab 2025 die Möglichkeit haben werden, in einem autonomen Fahrzeug von Cruise von General Motors zu fahren. Ein ähnliches Angebot gibt es bereits seit letztem Jahr mit Autos des Konkurrenten Waymo.

August 23, 2024 05:30 ET (09:30 GMT)

