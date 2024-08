In Köln findet vom 20. bis 25. August die Gamescom, die weltweit größte Videospielmesse, statt. Mehr als 1400 Aussteller aus 64 Ländern geben sich am Rhein ein Stelldichein und präsentieren die neuesten Ankündigungen eines Sektors, der in Sachen Umsatz schon längst die Musik- und Filmindustrie überflügelt hat. Seit dem Niedergang der kalifornischen E3, gilt die D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...