FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group hat die Aussetzung ihrer Flüge nach Israel, in den Libanon und in den Iran zum wiederholten Mal verlängert. Verbindungen nach Tel Aviv in Israel und in die iranische Hauptstadt Teheran finden bis einschließlich 2. September nicht statt, wie der Konzern mitteilte. Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut werden bis einschließlich 30. September ausgesetzt. Dagegen werden die jordanische Hauptstadt Amman und Erbil im Irak ab dem 27. August wieder angeflogen. Für Flüge nach Erbil werde ein nördlich gelegener Korridor im irakischen Luftraum genutzt.

Zuletzt galt der Flugstopp für alle fünf Destinationen im Nahen Osten bis einschließlich 26. August. Zu Lufthansa Group gehören neben Lufthansa unter anderem Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss und Eurowings.

Der Aussetzung der Flüge erfolgte aus Sorge, dass sich der Konflikt Israels mit der Hamas und die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon zu einem größeren Konflikt in der Region ausweiten könnten. Auch ein Militärschlag des Iran auf Israel wird befürchtet.

August 23, 2024 07:14 ET (11:14 GMT)

