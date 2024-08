London (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche kam erneut Bewegung in den US-Wahlkampf - Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management, ordnet die aktuelle Situation in den Vereinigten Staaten und deren Bedeutung für die Kapitalmärkte ein, dazu teilt er seine Einschätzung zur nächsten US-Zinsentscheidung und mögliche Entwicklungen in Frankreich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...