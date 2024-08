DJ WOCHENVORSCHAU/26. August bis 1. September (35. KW)

=== M O N T A G, 26. August 2024 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Übergabe dreier Förderbescheide in Bayern 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch von Chemiepark Marl von Evonik, Marl 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des interdisziplinären Innovationsquartiers MARK 51°7, Bochum *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Stadt Castrop-Rauxel - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung des Satzes für Kredite aus der Medium-term Lending Facility (MLF) - GB/Börsenfeiertag Großbritannien D I E N S T A G, 27. August 2024 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis 07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1Q und 2Q 2024 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H 10:00 DE/Morphosys AG, HV 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Übergabe eines Förderbescheids an VNG Gasspeicher, Teutschenthal 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Preisverleihung des Engagement-Wettbewerbs "machen!2024", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 Auktion 2,50-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 12:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Spremberg *** 14:00 HU/Ungarns Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Diskussionsrunde auf einer SPD-Veranstaltung, Jena 15:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Meißen *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit Ökonom Brunnermeier *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August 17:30 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampveranstaltung der FDP, Dresden M I T T W O C H, 28. August 2024 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 08:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli 10:00 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Selen, Pk zum Wirtschaftsschutzbericht, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 12:00 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des Stanford Club of Georgia 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, britischer Premierminister Starmer, Pk nach gemeinsamem Gespräch, Berlin 13:00 DE/Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Pk zum Erntebericht 2024, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 22:00 US/HP Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q - DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der 5. Sitzung des Zukunftsrats, Berlin D O N N E R S T A G, 29. August 2024 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Mister Spex SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli 08:00 DE/Reallöhne (endgültig) 2Q *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H (09:30 PK) 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H (11:00 Investorenkonferenz) 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Forschungspressekonferenz 2024(Präsenz und Livestream), Frankfurt *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 11:15 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Inflation - Challenges for Policymakers and Researchers" *** 12:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Veranstaltung des Stanford Club of Georgia 13:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Taucha *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Markkleeberg 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 17:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Leipzig *** 21:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede in Georgia Tech's Scheller College of Business 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1H - DE/Thyssenkrupp Steel Europe AG, Aufsichtsratssitzung F R E I T A G, 30. August 2024 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August 09:00 DE/PVA TePla AG, HV *** 09:00 EE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Teilnahme an Konferenz der estnischen Zentralbank (mit EZB-Ratsmitgliedern Muller, Kazaks, Simkus) 09:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Beelitz *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch von Bundeskanzler Scholz beim Sächsischen Oberbergamt und anschließend Statement, Freiberg 12:30 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Cottbus *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 17:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Frankfurt (Oder) *** - DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H - EU/S&P, Ratingüberprüfung Portugal S A M S T A G, 31. August 2024 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe, August S O N N T A G, 1. September 2024 - DE/Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ===

