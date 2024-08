Baden-Baden - Shirin David steht mit "Bauch Beine Po" zum siebten Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Ayliva schafft es nicht nur mit "In Liebe" auf Platz eins der Album-Charts, sondern nutzt den Schwung ihres Album-Erfolgs und bringt fünf Songs gleichzeitig in den Single-Charts unter: "Wunder" (mit Apache 207, zwei), "Nein" (zehn), "Beifahrer" (16), "Traum" (neu auf 21) und "Lieb mich" (zurück auf 45). Montez und Kontra K erreichen mit "Sekundentakt" als höchste Neueinsteiger die siebte Position.



In den Album-Charts folgt die Punkrock-Gruppe Swiss & Die Andern mit ihrem Best of "10 Jahre Swiss + Die Andern" hinter Ayliva auf Platz zwei. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack steht mit "Meine Zeit" auf Rang drei. In die Top 10 schafften es zudem der Rapper Post Malone ("F-1 Trillion", fünf), die Metalband Dark Tranquillity ("Endtime Signals", sechs), Social-Media-Star Naomi Jon ("Villain Of Your Dreams", sieben), die Dark-Metal-Band Eisregen ("Abart", acht) sowie die Post-Hardcore-Band Falling In Reverse ("Popular Monster", zehn).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

