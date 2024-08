DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. September (36. KW)

=== M O N T A G, 2. September 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - US/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt D I E N S T A G, 3. September 2024 *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August *** 09:00 CH/BIP 2Q 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Mediengespräch zu Wirtschaftskriminalität, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 16:00 US/Bauausgaben Juli *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August M I T T W O C H, 4. September 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global August *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 10:30 DE/BGA-Präsident Jandura, Pk zum Thema: "Exportnation in der Krise? Die Zukunft des deutschen Außenhandels - mit Ergebnissen der neuen Unternehmerbefragung", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli 14:00 CH/Logitech International SA, HV *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) Juli 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch, Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - PL/Polnische Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats - DE/Grüne-Bundestagsfraktion, Klausur des Fraktionsvorstandes sowie des erweiterten Fraktionsvorstandes, Berlin - DE/Handelsblatt "Banken-Gipfel" (bis 5. September), u.a 9:05 Uhr Deutsche-Bank-CEO Sewing; 12:15 Uhr Commerzbank-CFO Orlopp D O N N E R S T A G, 5. September 2024 *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli 09:05 DE/Bundesfinanzminister Lindner auf Handelsblatt "Banken-Gipfel", Frankfurt 10:00 SE/Volvo Car Corp, Capital Markets Day *** 11:00 DE/Compugroup Medical SE, Capital Markets Day *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 12:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Eröffnungsstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Nauen *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 16:30 US/EIA-Röhöllagerbestände Vorwoche - DE/Grüne-Bundestagsfraktion, Klausur des Fraktionsvorstandes sowie des erweiterten Fraktionsvorstandes, Berlin F R E I T A G, 6. September 2024 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 08:00 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Abschlussstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Nauen *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli 10:20 DE/PSI Software SE, Ergebnis 1H *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August - GR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an der Thessaloniki International Fair (T.I.F.) und dem MENA-Europe Future Energy Dialogue 2024, Thessaloniki S A M S T A G, 7. September 2024 - GR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an der Thessaloniki International Fair (T.I.F.) und dem MENA-Europe Future Energy Dialogue 2024, Thessaloniki - US/US-Finanzministerin Yellen, Rede bei Texas Tribune Festival S O N N T A G, 8. September 2024 *** 14:00 DE/Munich Re, Pk zum Rückversicherungstreffen in Monte Carlo 19:10 DE/Bundeskanzler Scholz, ZDF-Sommerinterview - GR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an der Thessaloniki International Fair (T.I.F.) und dem MENA-Europe Future Energy Dialogue 2024, Thessaloniki ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 23, 2024

