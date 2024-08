© Foto: DALL*E



Der Trader und Marktanalyst CryptoCon glaubt, dass der Höhepunkt der Bitcoin-Hausse noch bevorsteht. Seiner Meinung nach könnte der Bitcoin-Preis auf 200.000 US-Dollar steigen.Der Analyst prognostiziert, dass Bitcoin Ende 2025 sein Makro-Top erreichen wird. Einen frühen Bärenmarkt sieht er nicht am Horizont. Am 19. August bestätigte CryptoCon in einer Analyse seine Prognose, dass Bitcoin neue Höchststände erreichen wird. Das jüngste Rekordhoch von Bitcoin im März sei "irritierend" gewesen und werde bald durch eine neue Preisfestsetzung übertroffen, so der Experte. Für CryptoCon ist der Markt auf dem besten Weg, 2025 zu einem Rekordjahr zu machen, in dem neue langfristige Höchststände für …