New York - Nach den klaren Vortagesverlusten haben die US-Aktienmärkte zum Wochenschluss dank zunehmender Zinshoffnungen wieder zugelegt. Zusätzlichen Rückenwind lieferten am Freitag die mit Spannung erwarteten Aussagen des Präsidenten der Federal Reserve auf dem internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming. Jerome Powell sagte sinngemäss, dass die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen sei, da sich die Inflationsrisiken verringert ...

