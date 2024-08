Zürich - Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag nach Beginn einer lange erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Treffen der Notenbanker in Jackson Hole etwas nachgegeben. Zum Franken fiel der Greenback kurz nach 16.00 Uhr unter die Marke von 0,85 Franken und notierte zuletzt bei 0,8504 nur knapp darüber. Auch zum Euro gab der Dollar nach: Das EUR/USD-Paar stieg entsprechend auf 1,1154 nach 1,1125 am Mittag. Das EUR/CHF-Währungspaar ...

