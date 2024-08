Berlin - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat Grünen-Chef Omid Nouripour für dessen Aussage, die Ampelregierung sei eine "Übergangskoalition", scharf kritisiert. "Ich kann mit den Aussagen des Grünenchefs Omid Nouripour nicht viel anfangen", sagte der FDP-Politiker dem "Spiegel". "Politik sollte sich mit den Problemen der Menschen beschäftigen, nicht mit sich selbst."



In den Äußerungen Nouripours sieht der liberale Fraktionschef "den Versuch der Grünen, sich der Union anzudienen". Man habe in dieser Koalition noch genug Arbeit vor sich, so Dürr. "Und ich kann der Idee einer schwarz-grünen Koalition nichts abgewinnen. Das wäre eine große Koalition in Grün."

