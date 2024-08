EEII AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

EEII AG: veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2024



23.08.2024 / 17:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement : EEII 2023 - Halbjahresergebnis





Zug, 23. August, 2024





EEII AG veröffentlicht Halbjahresergebnis per 30.06.2024



EEII weist für das erste Halbjahr 2024 einen Verlust von CHF 176'777 aus (H2 2023: Verlust von CHF 224'521). Der Nettoinventarwert der EEII-Aktien ("NAV") belief sich Ende Juni 2024 auf CHF -0,11, was einem Rückgang von CHF -0.13 seit Jahresbeginn entspricht.



In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat EEII alle Voraussetzungen geschaffen, um ihre neue Anlagestrategie umzusetzen. Künftig wird der Schwerpunkt auf Energieinfrastrukturinvestitionen in der Schweiz und in Europa liegen und nicht mehr in Osteuropa und Russland mit den gegenwärtig schwierigen Rahmenbedingungen.



In diesem Zusammenhang wurden die Gazprom-Aktien veräussert und damit die letzte Position der früheren Analgestrategie aufgelöst. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2024 wurde ein neuer Verwaltungsrat ernannt, der nun aus 6 erfahrenen Mitgliedern besteht, um die neue Anlagestrategie umzusetzen.



Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, um EEII zu einem bedeutenden Unternehmen im Bereich der Energieinfrastruktur in der Schweiz und Europa zu entwickeln.



Für weitere Informationen:



Das gesamte Halbjahresergebnis 2024 steht unter https://www.eeii.ch/reports/2024/

zum Download bereit.



Marc Comina, Pressesprecher der EEII AG, marc(at)clpr.ch , +41 79 128 3495.



EEII ist an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW) kotiert.







Ende der Adhoc-Mitteilung