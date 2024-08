EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

PIERER Mobility AG: Wirtschaftlich volatile und schwierige Rahmenbedingungen führten zu negativem Ergebnis im H1 2024, Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt



Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 23. August 2024 PIERER Mobility AG: Wirtschaftlich volatile und schwierige Rahmenbedingungen führten zu negativem Ergebnis im H1 2024, Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt Ergebnisse im H1 2024 negativ, aber im Rahmen des aktuellen Ausblicks für das Geschäftsjahr 2024

Deutliche Verbesserung im H2 erwartet

Working Capital weiterhin auf hohem Niveau, wesentliche Verbesserungen werden für Ende 2024 und in 2025 erwartet

Gestiegene Nettoverschuldung aber solide Finanzierungsstruktur

Motorrad-Markt: Herausforderndes Marktumfeld - Europa leicht positiv, Nordamerika, Australien und China rückläufig, Indien positiv

Integrationsprozess der MV Agusta läuft nach Plan

Fahrrad-Markt: anhaltendes Überangebot am Markt erforderte Wertberichtigungen, Fokus auf das Premiumsegment

Ganzjahresausblick 2024 bestätigt Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2024 H1 2023 H1 2024 Umsatz in m€ 1.388 1.007 EBITDA in m€ 179 -102 EBIT in m€ 97 -195 Mitarbeiter zum 30.6. Personen 6.314 6.024

Die PIERER Mobility-Gruppe erzielte im H1 2024 Umsatzerlöse in Höhe von € 1.007 Mio. (-27 %). Davon entfielen rund 93 % auf das Segment Motorcycles und 7 % auf das Segment Bicycles. Rund 61 % des Umsatzes wurden in Europa erwirtschaftet, 27 % in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) und 12 % in anderen Ländern. Das operative Ergebnis (EBIT) lag im H1 2024 mit € -195 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert von € 97 Mio. Wesentlicher Faktor für das negative Ergebnis war das

Segment Bicycles in Höhe von € -117 Mio., wobei davon rund € -75 Mio. auf Sonderabschreibungen/

-effekte entfielen. Das Ergebnis im Motorradbereich liegt bei € -78 Mio. Der Vorstand erwartet, dass das zweite Halbjahr - vorwiegend getrieben durch einen höhermargigen Produktmix - das Gesamtergebnis ins Positive drehen wird. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von € -102 Mio. (Vorjahr: € 179 Mio.) entspricht einer EBITDA-Marge von -10 %. Das Periodenergebnis betrug € -172 Mio. (Vorjahr: € 53 Mio.). Die wesentlichen Treiber hinter den Ergebnissen des ersten Halbjahres waren dem Wirtschaftsumfeld geschuldete Absatzrückgänge (insbesondere in USA), Aufwendungen in Zusammenhang mit der Restrukturierung des Bicycle-Segments und die Produktions-/Personalkosten in Europa. Working Capital und Nettoverschuldung Die gestiegene Nettoverschuldung in Höhe von € 1.469 Mio. ist neben dem negativen Ergebnis auch auf die gestiegene Kapitalbindung zurückzuführen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die notwendige Unterstützung des weltweiten Händlernetzes. Durch die Maßnahmenpakete wird sich das Working Capital und damit die Nettoverschuldung bis Ende 2025 wieder auf ein deutlich reduzierteres Niveau bewegen. Die dafür notwendigen Finanzierungserfordernisse sind sichergestellt. Deutliche Verbesserungen im H2 2024 erwartet - Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung Zur Verbesserung des Ergebnisses im zweiten Halbjahr wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Eine weitere gravierende Kostenreduktion erfolgt im dritten Quartal durch den Abbau von zusätzlichen 200 Mitarbeitern im Overheadbereich. Gemeinsam mit bereits in 1. Halbjahr getätigten Kostenreduktionen und Personalanpassungen wird damit die Wettbewerbsfähigkeit der PIERER Mobility AG nachhaltig abgesichert und gestärkt.

erfolgt im dritten Quartal durch den Abbau von zusätzlichen 200 Mitarbeitern im Overheadbereich. Gemeinsam mit bereits in 1. Halbjahr getätigten Kostenreduktionen und Personalanpassungen wird damit die Wettbewerbsfähigkeit der PIERER Mobility AG nachhaltig abgesichert und gestärkt. Die Reduktion der Produktionsmengen im Jahr 2024 um rund 25 % soll die Produktpipeline und der Händlerläger entlasten. Das wird zu einer deutlichen Reduktion der Kapitalbindung und damit auch der Nettoverschuldung führen.

im Jahr 2024 um rund 25 % soll die Produktpipeline und der Händlerläger entlasten. Das wird zu einer deutlichen Reduktion der Kapitalbindung und damit auch der Nettoverschuldung führen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung. Im Fokus stehen die Ausrichtung und Priorisierung der Aktivitäten im Rahmen der Premiummarkenstrategie des Konzerns sowie die Straffung und Beschleunigung der Entwicklungsprozesse . Daran anknüpfend heben wir weitere Synergien in Forschung und Entwicklung mit unseren strategischen Partnern.

des Konzerns sowie die . Daran anknüpfend heben wir weitere Synergien in Forschung und Entwicklung mit unseren strategischen Partnern. Der defizitäre Fahrradbereich wird konsequent restrukturiert. Die bereits im Geschäftsjahr 2023 eingeleitete Neuausrichtung mit Fokus auf das Premium-Segment wird umgesetzt und 2024 abgeschlossen. Segment Motorcycles H1 2023 H1 2024 Veränderung Außenumsatz in m€ 1.277 936 -27% EBITDA in m€ 196 11 -94% EBIT in m€ 117 -78 n.m.

Im H1 2024 sank der Umsatz des Motorrad-Segments um 27 % auf € 936 Mio. Das EBITDA erreichte € 11 Mio. (Vorjahr: € 196 Mio.) und das EBIT betrug € -78 Mio. (Vorjahr: € 117 Mio.). Das gesamtwirtschaftliche Umfeld im H1 2024 war weiterhin herausfordernd. Insbesondere die hohen Zinsen in den USA, die Inflation in vielen Ländern Europas und eine Verlangsamung des Wachstums der Weltwirtschaft hatten einen negativen Einfluss auf den Motorradabsatz der PIERER Mobility im H1 2024. Er sank um 21,2 % auf in Summe 147.496 Stück. Rund 44 % der Motorräder wurden in Europa abgesetzt, 21 % in Nordamerika inklusive Mexiko, 22 % in Indien und Indonesien und 13 % in den restlichen Regionen der Welt. Im H1 2024 übernahm PIERER Mobility die Mehrheit an MV Agusta. Die Integration des italienischen Luxus-Motorradherstellers läuft nach Plan. Die Entwicklung der Motorradzulassungen in den Kernmärkten der PIERER Mobility zeigte im ersten Halbjahr ein heterogenes Bild: Einer vorwiegend durch das Niedrigpreissegment (China-Importe) getriebenen leicht positiven Entwicklung der Gesamtnachfrage in Europa stand ein Nachfragerückgang sowohl in Nordamerika als auch in Asien, Australien und Neuseeland gegenüber. In diesem Umfeld gelang es PIERER Mobility, in den wichtigen Märkten Europa, USA und China jeweils einen Marktanteil von über 10 % zu halten bzw. zu erreichen. Segment Bicycles H1 2023 H1 2024 Veränderung Außenumsatz in m€ 108 69 -36% EBITDA in m€ -14 -115 > -100 % EBIT in m€ -16 -117 > -100 %

Der Umsatz im H1 2024 war mit € 69 Mio. um 36 % niedriger als im H1 2023. Das EBITDA betrug € -115 Mio. (Vorjahr: € -14 Mio.) und das EBIT € -117 Mio. (Vorjahr: € -16 Mio.). Im Zuge der Restrukturierung des Fahrradgeschäfts wurde im ersten Schritt 2023 die Marke R Raymon verkauft. Diese Marke hatte im ersten Halbjahr des vorangegangenen Geschäftsjahres einen Absatzanteil bei E-Bicycles von 51 % und bei Fahrrädern von 61 %. Kräftige Absatzsteigerungen bei den Marken Husqvarna, GASGAS und Felt im H1 2024 führten dazu, dass der Absatz von E-Bicycles lediglich um 26 % auf 28.771 Stück und der von Fahrrädern um 19 % auf 25.049 Stück sank. Die Sondereffekte im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Fahrradgeschäfts betrugen im H1 2024 rund € -75 Mio. PIERER Mobility fokussiert sich auch in diesem Segment auf Premiummarken. Daher erhöhte die Gruppe ihren Anteil an dem Fahrradhersteller Felt und ist seit 1. Juli 2024 Mehrheitseigentümer. Mitarbeiter Zum 30. Juni 2024 beschäftigte die PIERER Mobility-Gruppe 6.024 Mitarbeiter, davon 4.712 in Österreich (78 %). In Summe sank die Mitarbeiterzahl der Gruppe seit 31.12.2023 um 160 Personen. Dies resultiert durch den Abbau von 373 Mitarbeitern im H1 2024, davon 309 in Österreich. Demgegenüber kamen durch die erstmalige Vollkonsolidierung der MV Agusta (Italien) zusätzliche 213 Mitarbeiter zur Gruppe. Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt Der Vorstand geht in einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld von einem deutlich besseren zweiten Halbjahr, unterstützt durch einen höhermargigen Produktmix speziell im Offroad-Bereich, aus. Er prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 einen Umsatzrückgang im Ausmaß von 10 % bis 15 % gegenüber dem Vorjahr. Im Motorradbereich geht der Vorstand davon aus, dass die eingeleiteten Kosteneinsparungen die negativen Auswirkungen des rückläufigen Absatzes dahingehend kompensieren können, dass im Geschäftsjahr 2024 ein ausgeglichenes bis leicht positives EBIT erwirtschaftet werden kann. Die Entwicklung der bestehenden Händler sowie der weitere Ausbau des Händlernetzes zur Unterstützung der Markenstrategie ist Kernthema im Geschäftsjahr 2024. Im Fahrradbereich rechnet der Vorstand hingegen mit einem deutlich negativen EBIT in Höhe von € -110 bis € -130 Mio., was im Wesentlichen auf einen außerordentlichen Abwertungs- und Restrukturierungsbedarf zurückzuführen ist. Bewertungsmaßnahmen in Höhe von € -75 Mio. sind im Halbjahresergebnis bereits erfasst. Konzern-Kennzahlen H1 2024 der PIERER Mobility AG H1 2023 H1 2024 Veränderung Umsatz in m€ 1.388 1.007 -27,4% EBITDA in m€ 179 -102 > -100 % EBITDA-Marge 12,9% -10,1% -23,0PP EBIT in m€ 97 -195 > -100 % EBIT-Marge 7,0% -19,4% -26,4PP Periodenergebnis in m€ 53 -172 > -100 % Ergebnis je Aktie in € 2 -5 > -100 % 31.12.23 30.06.24 Veränderung Bilanzsumme in m€ 2.953 3.269 10,7% Eigenkapital in m€ 909 722 -20,6% Eigenkapitalquote 30,8% 22,1% -8,7PP Working Capital Employed in m€ 531 809 52,2% Nettoverschuldung in m€ 776 1.469 89,3% Gearing 85,3% 203,4% 118,1PP

Der Halbjahresfinanzbericht 2024 der PIERER Mobility AG und die aktuelle Investorenpräsentation sind ab Montag, 26. August 2024, vor Börsenöffnung auf der Website der Gesellschaft unter dem Link https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen abrufbar.

Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné Bellér Tel: +43 676 4140945 bzw. +43 676 4093711 Email: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



