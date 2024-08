DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit anrollender Zinswende nur mäßig im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell treiben am Freitag die Aktienmärkte nach oben. Allerdings kann von Euphorie keine Rede sein, die Indizes kommen von ihren Tageshochs schon wieder zurück. Der Fed-Chef kündigte die erhoffte Zinssenkung im September praktisch an. "Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik ist gekommen", machte Powell unmissverständlich auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole klar. "Eine weitere Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt ist weder angestrebt noch erwünscht", begründete Powell den anstehenden Zinsschritt, der auch durch die Inflationsentwicklung erklärbar sei.

Der Dow-Jones-Index gewinnt bis zum Mittag US-Ostküstenzeit 0,5 Prozent auf 40.936 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,5 bzw. 0,7 Prozent. "Der Markt sollte mit dieser Rede zufrieden sein, da sie in keiner Weise aggressiv war, grünes Licht für Zinssenkungen um 25 Basispunkte gab und die Tür für noch größere Senkungen offen ließ, falls dies notwendig wird", sagt Investmentstratege Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance.

Dollar und Renditen fallen

Am Rentenmarkt fallen die Renditen mit der praktischen Gewissheit sinkender Leitzinsen. Sinkende Marktzinsen und die Spekulation auf weitere Leitzinssenkungen bringen den Dollar unter Druck - der Dollarindex verliert 0,7 Prozent. Profiteur der anrollenden Zinswende ist Gold, die Feinunze verteuert sich, auch begünstigt durch die Dollar-Schwäche, um 0,7 Prozent.

Deutlichere Aufschläge verzeichnen die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI gewinnen bis zu 2,5 Prozent. Marktteilnehmer sehen im jüngsten Ölpreisverfall eine Übertreibung. Gerade die sinkenden Leitzinsen dürften die Konjunktur ankurbeln und so auch die Erdölnachfrage, heißt es. Wie bei Gold stützt auch die Dollar-Schwäche die Ölpreisentwicklung.

Workday schnellen mit positivem Ausblick nach oben

Workday schnellen nach ihrem Geschäftsausweis um 11,3 Prozent in die Höhe. Der Anbieter von Arbeitsmarkt-Software berichtete Zweitquartalszahlen knapp über Markterwartung. Was den Aktienkurs nach oben treibt, sind weniger die ordentlichen Quartalszahlen, sondern vielmehr die äußerst optimistischen Wachstumserwartungen und auch die Zielsetzung zur Margenverbesserung, wie es im Handel heißt.

Die Papiere von Tesla legen um 3,1 Prozent zu. Die Vize-Präsidentin des Elektrofahrzeugherstellers, Sreela Venkataratnam, hat das Unternehmen verlassen. Es kommt damit zu einem weiteren Wechsel an der Spitze von Tesla, nachdem bereits mehrere langjährige Führungskräfte den Konzern verlassen haben. Händler sehen die Aufschläge aber auch in Verbindung mit der Zinswende. Denn niedrigere Finanzierungskosten beim Autokauf dürften den Absatz ankurbeln.

Die Uber-Aktie steigt um 0,8 Prozent. Das Unternehmen baut seine Partnerschaften mit Unternehmen für selbstfahrende Autos aus. Der Fahrdienstvermittler kündigte an, dass Kunden in den USA ab 2025 die Möglichkeit haben werden, in einem autonomen Fahrzeug der GM-Tochter Cruise zu fahren. Ross Stores (+1,8%) schnitt im zweiten Quartal besser als gedacht ab, zudem hob der Einzelhändler den Ausblick an.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.936,11 +0,5% 223,33 +8,6% S&P-500 5.597,08 +0,5% 26,44 +17,3% Nasdaq-Comp. 17.746,50 +0,7% 127,14 +18,2% Nasdaq-100 19.579,72 +0,5% 87,89 +16,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,93 -8,1 4,01 -49,3 5 Jahre 3,66 -5,7 3,72 -33,9 7 Jahre 3,71 -5,0 3,76 -25,7 10 Jahre 3,81 -4,6 3,85 -7,2 30 Jahre 4,09 -2,7 4,12 12,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1170 +0,5% 1,1125 1,1111 +1,1% EUR/JPY 161,82 -0,4% 161,98 162,55 +4,0% EUR/CHF 0,9490 +0,2% 0,9477 0,9474 +2,3% EUR/GBP 0,8472 -0,2% 0,8485 0,8484 -2,3% USD/JPY 144,86 -0,9% 145,61 146,29 +2,8% GBP/USD 1,3184 +0,7% 1,3111 1,3097 +3,6% USD/CNH (Offshore) 7,1214 -0,4% 7,1383 7,1468 -0,0% Bitcoin BTC/USD 61.450,75 +1,5% 60.862,05 60.780,05 +41,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,81 73,01 +2,5% +1,80 +5,4% Brent/ICE 78,99 77,22 +2,3% +1,77 +4,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,625 36,72 -0,3% -0,09 +12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.505,77 2.487,15 +0,7% +18,62 +21,5% Silber (Spot) 29,63 29,03 +2,1% +0,60 +24,6% Platin (Spot) 958,44 948,50 +1,0% +9,94 -3,4% Kupfer-Future 4,20 4,15 +1,3% +0,05 +6,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

