Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach dem Messer-Angriff von Solingen entsetzt gezeigt. "Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt", hieß es in einer Erklärung des Kanzlers vom Samstagmorgen.



Er habe mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert, so Scholz. "Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung". Der Täter müsse "rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden", forderte der Kanzler.



Ein bislang unbekannter Mann hatte am Freitagabend auf einem Solinger Stadtfest unter dem Motto "Festival der Vielfalt" mit einem Messer scheinbar wahllos auf Passanten eingestochen. Dabei kamen mindestens drei Menschen ums Leben, acht wurden verletzt, darunter fünf Schwerverletzte. Der Täter konnte danach unerkannt flüchten. Eine offizielle Personenbeschreibung wurde bislang nicht veröffentlicht.

