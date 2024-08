GOLD: Trotz neuem Allzeithoch kein Stopp in Sicht! ---Die aktuelle Gold-Analyse

An unserer grundsätzlichen Einschätzung hat sich, gegenüber der Vorwoche, nichts geändert. Kann sich Gold über der SMA20 halten, so könnten sich die Aufwärtsbewegungen weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele, über dem Allzeithoch, könnte die 2.550/53 US-Dollar und übergeordnet die 2.587/90 US-Dollar sein. Trotz neuem Allzeithoch also kein Stopp in Sicht!

- geschrieben von Jens Chrzanowski - Berlin - Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 24.08.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily - 4h Chart:

DAILY

Gold konnte sich über der SMA20 (aktuell bei 2.451,7 US-Dollar) festsetzen und ist über dieser Linie aufwärtsgelaufen. In den letzten beiden Handelswochen wurde diese Linie nicht erneut angelaufen. Es haben sich in den letzten fünf Handelstagen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.