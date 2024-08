Wuxi, China (ots/PRNewswire) -Sineng Electric, ein weltweit führender Anbieter von PV+ESS-Lösungen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass sein Flaggschiff unter den PV-Produkten für Gewerbe und Industrie, der String-Wechselrichter SN100(X)/110/125PT, nach VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120 zertifiziert wurde. Die Zertifizierung erfolgte durch SGS, ein bekanntes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. Die Erteilung des VDE-Zertifikats bestätigt, dass der SN100(X)/110/125PT die strengen technischen Anforderungen für den Anschluss und den Betrieb in Mittel- und Hochspannungsnetzen in Deutschland voll erfüllt.Die Normen VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120 gehören zu den strengsten in der Branche und umfassen eine breite Palette von Prüfungen, wie z. B. Hoch- und Niederspannungsdurchgang, Wirk- und Blindleistungsverhalten und Netzstabilität unter verschiedenen Bedingungen. Der PV-Wechselrichter SN100(X)/110/125PT von Sineng wurde einem umfassenden Zertifizierungsprozess unterzogen, der TR3-Tests, TR4-Modellierung, Simulation und Vergleiche umfasst. Dies zeigt, dass Sineng stets bestrebt ist, die höchsten Standards für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung zu erfüllen.Der String-Wechselrichter SN100(X)/110/125PT wurde für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt, um die Energieausbeute zu maximieren und einen optimalen Return on Investment für Unternehmen zu erzielen. Der Wechselrichter ist mit fünf MPPTs ausgestattet, die jeweils vier Strings unterstützen, und verfügt über einen maximalen Eingangsstrom von 64 A pro MPPT, was die Kompatibilität mit Hochleistungssolarmodulen gewährleistet. Darüber hinaus ist der SN100(X)/110/125PT mit intelligenten Lasttrennschaltern ausgestattet, die das System im Falle eines Problems automatisch abschalten können, wodurch sowohl die Sicherheit als auch die Zuverlässigkeit erhöht werden."Die erfolgreiche VDE-Zertifizierung ist ein bedeutender Erfolg für unseren String-Wechselrichter SN100(X)/110/125PT, der in Asien bereits breite Anwendung gefunden hat", so Allen Wang, General Manager des Sineng Global Product Solution Center. "Die Zertifizierung bestätigt nicht nur die hervorragende Qualität unseres Produkts, sondern festigt auch unsere Position als wichtiger Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien. Während wir in den deutschen und weiteren europäischen Märkten expandieren, bleiben wir dem Ziel verpflichtet, Nachhaltigkeit durch innovative, zuverlässige und effiziente Energielösungen voranzutreiben."Informationen zu SinengSineng Electric ist der weltweit führende Anbieter eines umfassenden Produktportfolios von PV-Wechselrichtern, Energiespeicher-Wechselrichtern und Power-Quality-Produkten.Durch die Einrichtung von vier Forschungs- und Entwicklungszentren und die Nutzung erstklassiger Ressourcen ermöglicht Sineng mit seinem Einsatz für technologische Innovationen mehr Menschen den Zugang zu kostengünstiger, zuverlässiger und nachhaltiger Energie. Sineng ist für seine herausragenden technischen Leistungen, strengen Teststandards und gleichbleibende Qualität bekannt und wurde von BloombergNEF als Tier-1-Hersteller von PV-Wechselrichtern anerkannt. 2023 rangierte das Unternehmen bei den weltweiten PV-Wechselrichterlieferungen auf Platz 4.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488365/VDE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sineng-electric-erhalt-vde-zertifikat-fur-string-wechselrichter-sn100x110125pt-302229939.htmlPressekontakt:Niki Wu,wuqi@si-neng.comOriginal-Content von: Sineng Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172708/5850053