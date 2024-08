München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 24. August, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus. Zusätzlich berichtete das Erste in diversen tagesschau Extra-Sendungen und bei tagesschau24.24. August 202420:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Messerattacke: Anschlag in SolingenModeration: Catherine VogelDas Erste berichtet in einem Brennpunkt über den Anschlag in Solingen mit drei Toten und vier Schwerverletzten. Die Ermittler schließen ein terroristisches Motiv nicht aus. Noch ist der Täter nicht gefasst. Die Menschen in Solingen und im ganzen Land sind schockiert und in Trauer.Der Brennpunkt erklärt, was bisher über die Tat, die Opfer und den Täter bekannt ist, zeichnet die bisher schwierige Tätersuche nach und zeigt die Verunsicherung im Land. Moderatorin Catherine Vogel interviewt dazu NRW-Innenminister Herbert Reul. Außerdem befragt sie Oliver Huth vom Bund deutscher Kriminalbeamter zu den Schwierigkeiten bei den Ermittlungen und inwieweit ein Schutz vor Messerattacken möglich ist.Redaktion: Ingrid Bertram, Stefan RüterDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:Pressekontakt: WDR Kommunikation, Mail: kommunikation@wdr.de, Telefon: 0221/220-7100Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5850077