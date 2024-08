DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Herausforderungen für die Trinkwasserversorgung nehmen zu

Frankfurt (pta/25.08.2024/09:30) - In Deutschland mag sich das zwar anders angefühlt haben, aber weltweit erwies sich der vergangene Juni laut EU-Klimawandeldienst Copernicus als wärmster Juni seit Aufzeichnungsbeginn.

Geschäftsmodell "sauberes Trinkwasser" teilweise mit Ansehensverlust

Ebenfalls interessant: In den USA trat in diesem Jahr besonders früh eine sogenannte Hitzeglocke (langanhaltende Hitzewelle) auf und führte - wie in den Jahren zuvor - zu heftigen Waldbränden. Neben der Notwendigkeit, die fortschreitende Erderwärmung zu verlangsamen, macht aber auch das Ergreifen von Maßnahmen zur Klimaanpassung mehr denn je Sinn. Sauberes Trinkwasser bereitzustellen, dürfte dabei eine besonders hohe Priorität haben. Austrocknende Flüsse und Seen sowie dahinschmelzende Gletscher sind allerdings nur eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite kann nämlich auch die Häufung von Hochwasser die Trinkwasserversorgung bzw. -qualität stark beeinträchtigen bzw. gefährden.

Das Geschäftsmodell "sauberes Trinkwasser" hat in den vergangenen Jahren einigen Unternehmen wie dem weltweit größten Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Nestlé (ISIN: CH0038863350) oder Danone (ISIN: FR0000120644) allerdings eine negative Publicity und Imageverluste eingebracht. Kritisiert wird u.a. die Privatisierung von Wasserressourcen und die daraus resultierende ungerechte Preisgestaltung. Ein großes Umweltproblem stellt zudem das Abfüllen und der Verkauf von Flaschenwasser dar. Die Verschmutzung der Meere durch Plastikflaschen sowie die Verschwendung von Rohstoffen und Energie führen immer wieder zu Konflikten und Diskussionen über die Nachhaltigkeit dieses Geschäftsmodells.

Branchensegment Wasseraufbereitung und -versorgung hat hingegen hohes Ansehen

Ein deutlich positiveres Image sowie einen enormen Investitionsbedarf kann man derzeit dem Branchensegment Wasseraufbereitung und -versorgung attestieren - kein Wunder, schließlich gilt Wasser als absolut überlebenswichtig. Deutsche Investoren dürften in diesem Zusammenhang milliardenschwere Konzerne wie z.B. Veolia Environment (FR0000124141), American Water Works (ISIN: US0304201033), Xylem (ISIN: US98419M1009), Pentair (ISIN: US7096311052) oder Geberit (ISIN: CH0030170408) möglicherweise bereits kennen.

Spannende Investment-Stories bietet aber auch das Segment der Nebenwerte. Kleine Unternehmen haben sich dabei auf Marktnischen konzentriert und können dadurch ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in puncto Wasserreinigung anbieten. Die australische De.mem (AU000000DEM4) setzt ihre firmeneigene Membran-Technologie vorwiegend zur Abwasserreinigung von Unternehmen aus dem Minen- bzw. Agrarsektor ein. Dabei profitiert das Unternehmen auch von der Zusammenarbeit mit der im Bereich Membrantechnologie führenden Nanyang Technological University (NTU) in Singapur.

Zur Wasseraufbereitung eignen sich grundsätzlich viele Methoden - u.a. die Mikrofiltration, die Ultrafiltration sowie die Nanofiltration. Bei der Trinkwasseraufbereitung leistet auch die Umkehrosmose wertvolle Dienste. Sie entfernt nämlich zwischen 95 und 99 Prozent der Verunreinigungen, einschließlich Salze, Mikroorganismen und organische Stoffe.

Mitte April erhielt De.mem die Zertifizierung gemäß NSF (National Sanitary Foundation) Standard 53 und darf nun in Nordamerika sowie weltweit ihre Graphenoxid-verstärkte (GO) Membrantechnologie vertreiben. Diese Membranen eignen sich besonders gut, Wasser von Bakterien, Zysten und anderen gesundheitsschädlichen Verunreinigungen zu befreien. In den ersten beiden Jahren soll sich die daraus ergebende Umsatzerwartung allein für den US-amerikanischen Markt auf mehr als eine Million Dollar belaufen - Tendenz steigend.

