Baar - Menschen zeichnen sich durch ihre unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten und Voraussetzungen aus. Gerade für Personen mit Migrationshintergrund oder mit Lernschwierigkeiten kann die Sprache so schnell zu einem Hindernis werden, etwa bei einem Behördengang.Schon lange ist es her, seit die Sprache als eine Barriere identifiziert wurde und im Zuge der Gleichberechtigung geht kein Weg an der Vereinfachung der Sprache vorbei. In der Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...