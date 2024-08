DORTMUND (dpa-AFX) - Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und der französische Club OGC Nizza sollen sich französischen Medien zufolge über ein Engagement des Angreifers einig sein. Wie unter anderem die Sportzeitung "L'Equipe" berichtete, seien aber zwischen den beiden Vereinen noch einige Dinge zu klären. Es soll demnach um eine Leihe des 19-Jährigen mit einer Kaufoption gehen.

Der zweimalige Nationalspieler soll den BVB verlassen wollen, wo er unter Trainer Nuri Sahin auch angesichts des großen Angebots an Angreifern derzeit nicht auf große Einsatzzeiten hoffen kann. Der einst als Supertalent geltende Moukoko war zuletzt bereits mit Betis Sevilla in Verbindung gebracht worden. In den ersten beiden Pflichtspielen dieser Saison gehörte er nicht zum Dortmunder Kader./se/DP/zb