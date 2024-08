Diese sieben Aktien gehen in der laufenden Woche Ex-Dividende. Für Anleger bietet sich damit die Chance sich die Papiere mit bis zu 19 Prozent an Ausschüttungsrendite zu sichern und dann eine attraktive Zahlung zu erhalten. Auf diese Hochdividendenwerte sollten Sie daher einen Blick werfen. In der kommenden Woche bietet sich für Anleger wieder die Chance, sich attraktive Dividendenaktien kurz vor ihrem jeweiligen Ex-Tag zu sichern. Denn nur wer die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...