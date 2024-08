Der Verband La Unió Llauradora hat bereits das Vorkommen südafrikanischer Thripse auf Landstücken in der Region Camp de Morvedre in Spanien mit erheblichen Schäden festgestellt, teilt die Organisation mit. Foto © La Unió Llauradora "Das bedeutet, dass der Schädling im Moment zusätzlich zu den vorherigen in den Regionen Vega Baja,...

Den vollständigen Artikel lesen ...