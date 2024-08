DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In London bleiben die Börsen wegen des Feiertages "August Bank Holiday" geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens Healthineers hat für die Sparte Advanced Accelerator Applications von Novartis ein bindendes Angebot unterbreitet. Ein Kauf würde die Reichweite von Siemens Healthineers PETNET Solutions in Europa erweitern, teilte das Unternehmen mit. Siemens Healthineers geht davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal abgeschlossen wird.

Finanzielle Details nannte Siemens Healthineers nicht. Wie die "Financial Times" berichtet, soll sich der Kaufpreis auf über 200 Millionen Euro belaufen.

Advanced Accelerator Applications ist ein im Bereich molekulare Nuklearmedizin spezialisiertes Unternehmen. Novartis hatte Advanced Accelerator Applications 2017 übernommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 86,0 zuvor: 87,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,5 zuvor: 87,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 86,5 zuvor: 86,9 - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -6,7% gg Vm - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: k.A. zuvor: -12,3 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.632,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.649,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 19.776,00 -0,1% Nikkei-225 37.998,46 -1,0% Schanghai-Composite 2.847,53 -0,2% Hang-Seng-Index 17.732,65 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 134,61 +15 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 18.633,10 +0,8% DAX-Future 18.675,00 +0,9% XDAX 18.618,68 +0,9% MDAX 25.196,58 +0,9% TecDAX 3.341,54 +0,2% EuroStoxx50 4.909,20 +0,5% Stoxx50 4.494,63 +0,3% Dow-Jones 41.175,08 +1,1% S&P-500-Index 5.634,61 +1,1% Nasdaq-Comp. 17.877,79 +1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,46% +24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler für den deutschen Aktienmarkt. Die Freude über die auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole angekündigte Zinswende der US-Notenbank dürfte am Montag noch nicht voll umgesetzt werden. Denn in Großbritannien ist Feiertag, und damit fehlen die wichtigen britischen Händler. In Deutschland sind am Montag die Augen etwas auf den neuen Ifo-Geschäftsklima-Index gerichtet. Die Erwartungen sind allerdings sehr gering. Schließlich hatten schon die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) vergangene Woche für eine kalte Dusche gesorgt: Die deutsche Wirtschaft rutschte sogar auf dem extrem tiefen Niveau noch weiter ab. Dies sollte daher auch beim Ifo nicht mehr belasten. Noch wichtiger ist allerdings im Wochenverlauf der Blick auf Inflationsdaten und Zahlen von Nvidia am Mittwochabend. Zwar war es zuletzt um das Zugpferd der KI-Branche etwas ruhiger geworden. Seine Quartalsdaten werden jedoch als wichtigster Teil der gesamten Lieferkette um Chips, Datencenter und die Investitionsbereitschaft innerhalb der Technologiebranche gesehen.

Rückblick: Etwas fester - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik sei gekommen, sagte Fed-Chef Jerome Powell in seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Zentralbanker-Forum in Jackson Hole. Die Inflation sei deutlich gesunken, während zugleich ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden werden solle, so Powell. Das Timing sowie das Tempo der Zinssenkungen seien datenabhängig. Die Märkte preisen eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank im September ein. Der Euro-Stoxx-50 wurde allerdings von Abgaben im Technologie-Sektor (-0,6%) belastet - die Stimmung bleibt hier angeschlagen. Nestle hat überraschend seinen CEO vor die Tür gesetzt. Laurent Freixe soll als neuer Nestle-CEO auf Mark Schneider schon ab 1. September folgen. Die Strategie von Schneider hatte nicht überzeugt, die Aktie notiert allein seit Jahresbeginn gut 8 Prozent im Minus. Für die Nestle-Aktie ging es um 0,1 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Infineon hat sich mit dem Insolvenzverwalter der Qimonda AG auf einen Vergleich geeinigt. Dieser hatte einen Betrag von 3,4 Milliarden Euro plus Zinsen verlangt, bekommt aber nur 753,5 Millionen Euro. Infineon will dafür die gebildeten Rückstellungen in Anspruch nehmen. Der darüber hinausgehende Betrag wird Ergebnis und Cashflow aus nicht fortgeführten Aktivitäten belasten. Die Aktien gewannen in dem freundlichen Gesamtmarktumfeld 0,3 Prozent. Infas Holding haussierten auf Tradegate um 62,7 Prozent auf 6,80 Euro nach einem Übernahmeangebot. Hier bietet Alsterhöhe (zukünftig: Ipsos DACH Holding AG) 6,80 Euro je Aktie. Die Ablösung von Tesla an der Spitze der Verkaufscharts für vollelektrische Fahrzeuge in der EU durch BMW (+1,5%) im Juli ist ein gutes Zeichen für den deutschen Hersteller, während Teslas Situation leicht negativ aussieht, so die UBS. Redcare (-5%) setzten die jüngste Abwärtsbewegung fort. Evotec gewannen 6,7 Prozent - hier stützte eine "Outperform"-Empfehlung der RBC sowie jüngste Aktienkäufe durch Vorstandsmitglieder. Hugo Boss gewannen 5,2 Prozent. Als Grund wurde im Handel genannt, dass der britische Mode-Händler Frasers beim Kartellamt wegen einer Aufstockung der Beteiligung angefragt haben soll.

XETRA-NACHBÖRSE

"Keine Nachrichten, keine auffällige Aktie", so hat ein Händler von Lang & Schwarz am Freitagabend das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien zusammengefasst.

USA - AKTIEN

Fest - Taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell haben die Aktienmärkte befeuert. Der Fed-Chef hatte die erhoffte Zinssenkung im September praktisch auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole angekündigt. Workday schnellten nach Geschäftsausweis um 12,5 Prozent in die Höhe. Vor allem die äußerst optimistischen Wachstumserwartungen und auch die Zielsetzung zur Margenverbesserung trieben den Kurs. Tesla legten um 4,6 Prozent zu. Die Vize-Präsidentin des Elektrofahrzeugherstellers, Sreela Venkataratnam, hat das Unternehmen verlassen. Händler sahen die Aufschläge aber auch in Verbindung mit der Zinswende. Denn niedrigere Finanzierungskosten beim Autokauf dürften den Absatz ankurbeln. Uber stiegen um 1,4 Prozent. Das Unternehmen baut seine Partnerschaften mit Unternehmen für selbstfahrende Autos aus. Intuit legte besser als prognostiziert ausgefallene Quartalszahlen vor, überraschte aber mit dem Ausblick negativ. Der Kurs rauschte um 6,8 Prozent südwärts. Roku zogen um 11,9 Prozent an nach einer Hochstufung durch Guggenheim. Nach einer Hochstufung durch JP Morgan ging es für Warby Parker um ebenfalls 11,9 Prozent gen Norden.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,91 -9,6 4,01 -50,8 5 Jahre 3,65 -7,1 3,72 -35,4 7 Jahre 3,70 -6,3 3,76 -27,0 10 Jahre 3,80 -5,2 3,85 -7,9 30 Jahre 4,09 -2,7 4,12 12,4

Die Renditen gaben mit der praktischen Gewissheit sinkender Leitzinsen deutlicher nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1184 -0,1% 1,1193 1,1179 +1,3% EUR/JPY 161,03 -0,1% 161,21 162,22 +3,5% EUR/CHF 0,9477 -0,1% 0,9484 0,9486 +2,1% EUR/GBP 0,8473 +0,0% 0,8473 0,8472 -2,3% USD/JPY 143,97 -0,0% 144,03 145,12 +2,2% GBP/USD 1,3200 -0,1% 1,3209 1,3195 +3,8% USD/CNH 7,1208 +0,0% 7,1174 7,1254 -0,0% Bitcoin BTC/USD 63.944,00 -0,7% 64.420,85 61.034,90 +46,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Marktzinsen und die Spekulation auf weitere Leitzinssenkungen brachten den Dollar unter Druck - der Dollarindex verlor 0,8 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,31 74,83 +0,6% +0,48 +6,1% Brent/ICE 79,50 79,02 +0,6% +0,48 +5,5%

Brent und WTI gewannen bis zu 2,6 Prozent. Marktteilnehmer sahen im jüngsten Ölpreisverfall eine Übertreibung. Gerade die sinkenden Leitzinsen dürften die Konjunktur ankurbeln und so auch die Erdölnachfrage, hieß es. Wie bei Gold stützte auch die Dollar-Schwäche die Ölpreisentwicklung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.510,36 2.512,67 -0,1% -2,31 +21,7% Silber (Spot) 29,72 29,83 -0,4% -0,12 +25,0% Platin (Spot) 961,85 966,30 -0,5% -4,45 -3,0% Kupfer-Future 4,20 4,20 +0,0% +0,00 +6,6%

