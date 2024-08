Meran (ots) -Im Herbst lockt Meran nicht nur mit angenehmen Temperaturen und einer farbenprächtigen Natur, sondern auch mit kulinarischen Vorzügen, denn Herbstzeit bedeutet auch Erntezeit. Meran und seine Umgebung sind berühmt für Gaumenfreuden und ausgezeichnete Weine. Höhepunkte des Herbstes sind das traditionelle Törggelen, das Meraner Traubenfest und das Merano WineFestival.Törggelen ist eine traditionelle Herbstveranstaltung in Südtirol, die auch in Meran und Umgebung gefeiert wird. Ursprünglich war das Törggelen ein Brauch der Winzer, die nach der Traubenernte Freunde und Nachbarn einluden, um den neuen Wein zu verkosten. Heute ist es eine beliebte Tradition, bei der Einheimische und Touristen die Möglichkeit haben, in Buschenschänken und urigen Weinkellern regionale Köstlichkeiten wie Speck, Kastanien, Schlutzkrapfen, Sauerkraut und natürlich die hervorragenden Südtiroler Weine zu genießen.Das Törggelen in Meran ist daher nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit und Kultur Südtirols zu erleben.Das Meraner Traubenfest, das seit 1886 jedes Jahr im Oktober stattfindet, ist eines der ältesten und bekanntesten Erntedankfeste in Südtirol. Es markiert den Höhepunkt der Erntesaison und feiert die reiche Weinbau- und Obstbaukultur der Region.Das Fest findet heuer am 19. und 20. Oktober statt und bietet eine Vielzahl an Attraktionen. Dazu gehört auch der prächtige Festumzug durch die Straßen von Meran, bei dem geschmückte Wägen, Musikgruppen und Trachtenträger die Traditionen und das kulturelle Erbe Südtirols präsentieren.Das Merano WineFestival, vom 08. bis 12. November 2024, zählt zu den bedeutendsten Weinevents Europas und zieht Weinliebhaber, Fachleute und Produzenten aus aller Welt an.Das Festival bietet eine exklusive Plattform zur Verkostung erstklassiger Weine, Champagner und Spirituosen. Besucher haben die Möglichkeit, über 500 ausgewählte Weingüter und deren erlesene Produkte kennenzulernen. Neben der Weinverkostung sind auch kulinarische Köstlichkeiten ein zentraler Bestandteil des Festivals, da zahlreiche Gourmetstände und Spitzenköche ihre Delikatessen präsentieren.Das 3-Sterne-Hotel Westend im Zentrum von Meran ist der ideale Ausgangspunkt für den kulinarischen Herbst in der Stadt. Das charmante Jugendstilhotel liegt direkt an der Passerpromenade und bietet seinen Gästen eine gemütliche und entspannte Atmosphäre.Dank seiner zentralen Lage sind viele der herbstlichen Highlights Merans, wie das Traubenfest und das Weinfestival, bequem zu Fuß erreichbar.Das Hotel Westend verbindet historischen Charme mit modernem Komfort und bietet so die perfekte Basis für einen unvergesslichen kulinarischen Herbsturlaub in Meran. Das Hotel wurde heuer als "historischer Gastbetrieb des Jahres in Südtirol" ausgezeichnet.Herbstzauber im Hotel Westend vom 16.09. bis 31.10.20243 Nächte / 4 Tage - ab EUR 387 pro Person- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit täglich Frühstück vom Buffet- 1 Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum- 1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme)- 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran- 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- Bon im Wert von 10 EUR für ein Essen im Restaurant Schlossgarten oder im Bistro der Therme- SÜDTIROL GUEST PASS = kostenlose Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb Südtirols- kostenloser Hotel-Parkplatz und kostenloser FahrradverleihWeitere Informationen unter: www.westend.itPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54info@westend.itwww.westend.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/5850526