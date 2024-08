WIESBADEN (ots) -- 315 960 Deutsche lebten Anfang 2023 in der Schweiz, 4 660 mehr als ein Jahr zuvor- Einbürgerungen von Deutschen in der Schweiz mit 8 960 im Jahr 2022 auf neuem HöchststandDie Schweiz ist nach wie vor mit Abstand das Land mit den meisten deutschen Auswanderinnen und Auswanderern in Europa. Rund 315 960 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger hatten Anfang 2023 ihren Wohnsitz im Nachbarland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 1,5 % oder rund 4 660 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz nimmt seit Jahren zu.Österreich auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in EuropaAuf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa folgt das Nachbarland Österreich. Dort lebten Anfang 2023 rund 225 010 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr fiel mit 3,7 % oder 8 280 Personen jedoch höher aus als bei der Schweiz. Gemeinsam ist beiden Staaten, dass der Wohnortswechsel für Deutsche durch die räumliche Nähe und die ausbleibenden Sprachbarrieren erleichtert wird.11,8 % weniger Deutsche mit Wohnsitz in Spanien als Anfang 2022Als erstes Land außerhalb des deutschsprachigen Raums folgt Spanien auf Rang 3 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa. Rund 125 790 deutsche Staatsangehörige hatten dort Anfang 2023 ihren Wohnsitz. Ein Jahr zuvor waren es noch 142 630 Deutsche gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 11,8 % oder 16 840 Personen.8 960 Deutsche erwarben 2022 Schweizer StaatsbürgerschaftDie Schweiz ist auch das Land in Europa, dessen Staatsbürgerschaft Deutsche zuletzt am häufigsten erwarben: Im Jahr 2022 erreichte die Zahl der Deutschen, die die Schweizer Staatsangehörigkeit annahmen, mit 8 960 Einbürgerungen einen neuen Höchststand. Das waren 12,8 % mehr als im Jahr zuvor. An zweiter Stelle lag Schweden: Knapp 1 320 Deutsche wurden im Jahr 2022 schwedische Staatsangehörige, 2,5 % weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Einbürgerungen von Deutschen in Frankreich nahm ebenfalls leicht ab: Während 2021 noch rund 430 Deutsche die französische Staatsangehörigkeit annahmen, waren es 2022 knapp 420.Methodische Hinweise:Die Daten stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat, die Daten für die Schweiz vom nationalen Bundesamt für Statistik BFS.Die von Eurostat veröffentlichten Daten zur Zahl der Deutschen im europäischen Ausland geben den Stand zum Stichtag 01.01.2023 wieder, die von der Schweiz zum Stichtag 31.12.2022.Für das Vereinigte Königreich liegen lediglich Daten bis 2019 vor, sie wurden deshalb in den vorliegenden Vergleich nicht mit einbezogen. 2019 waren rund 142 370 Deutsche im Vereinigten Königreich gemeldet. Rund 4 330 Deutsche hatten im Jahr 2019 die Staatsangehörigkeit des Vereinigten Königreichs erworben.Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden in dieser Statistik nicht als Deutsche gezählt.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Internationale Statistik,Telefon: +49 611 75 9494,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5850525