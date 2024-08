Freitag Nachmittag hat Fed-Chef Jerome Powell die Erwartung der Märkte getroffen. In seiner Rede in Jackson Hole machte er klare Aussagen über eine erste Senkung der Zinsen am 18. September. Und nun kann auch konkreter darüber spekuliert werden, wie es mit den Zinsen nach dem 18. September weiter geht. Ausblick nach den ersten sinkenden Fed-Zinsen ...

