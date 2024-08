Die Bullen haben wieder ganz klar das Ruder in der Hand, womit das Rekordhoch bei 18.892 Punkten in Reichweite rückt. Es bleibt noch die Frage, ob der Dax die Höchststände direkt anpeilt oder einen Umweg über eine Konsolidierung geht. Die bevorstehende Zinswende in den USA sowie die Aussicht auf eine weitere Zinssenkung der EZB im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...