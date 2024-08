Der DAX hat am Freitag nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell deutlich zugelegt. Zu Wochenbeginn geht der Leitindex nun mit einem moderaten Minus in den Handel. Während im Wochenverlauf vor allem die Nvidia-Zahlen in den Fokus rücken dürften, stehen heute auf Unternehmensseite Borussia Dortmund, Henkel, Hugo Boss, PNE, Siemens Healthineers und Vonovia im Fokus.

