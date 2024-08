Die Teilnahme an den Veranstaltungen in Boston und New York unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens in der regenerativen Medizin und Exosom-Technologie

TORONTO und HAIFA, Israel, 23. August 2024 -- Die NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone") freut sich bekannt zu geben, dass ihr Chief Executive Officer, Dr. Lior Shaltiel, eingeladen wurde, auf der kommenden Bioprocess International Conference zu sprechen, die vom 23. bis 26. September in Boston, MA, stattfindet. Die Teilnahme von NurExone an dieser Veranstaltung hebt die führende Rolle des Unternehmens im Bereich Exosomen für klinische Anwendungen und regenerative Medizin hervor. Dr. Shaltiel wird das vielversprechende ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens vorstellen, eine potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des zentralen Nervensystems, wie die Glaukom-Behandlung.

Die Präsentation von Dr. Shaltiel wird sich auf "Eine vergleichende Analyse der Ansätze von AbbVie und NurExone zur effektiven Behandlung von Rückenmarksverletzungen" konzentrieren. Diese Konferenz ist eine bedeutende globale Veranstaltung im Bereich Bioprozessierung und Herstellung und bietet die Gelegenheit, mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus wurde Dr. Shaltiel auch als Podiumsteilnehmer zur Pioneering Israel Medicine Conference eingeladen, die am 22. September in New York, NY, stattfindet. Bei dieser Veranstaltung wird er Einblicke in die bahnbrechende Arbeit von NurExone im Bereich der Exosomen für die regenerative Medizin geben. Diese angesehene Veranstaltung, die die neuesten medizinischen Innovationen aus Israel hervorhebt, wird Professor Aaron Ciechanover, Nobelpreisträger, als Hauptredner präsentieren.

Die Teilnahme von Dr. Shaltiel an beiden renommierten Konferenzen unterstreicht die wachsende Bedeutung von NurExone im Bereich der regenerativen Medizin und Exosom-Technologien.

Über NurExone

Die NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV") und OTCQB notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch geführte, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die nicht-invasiv an Patienten verabreicht werden sollen, die an Verletzungen des zentralen Nervensystems leiden. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen, erwies sich als fähig, die motorische Funktion bei 75 % der Laborratten zu erholen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN hat die Orphan Drug Designation von der FDA erhalten. Es wird erwartet, dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, gezielten Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Projektionen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negative oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Präsentation des Unternehmens auf den kommenden Konferenzen und dem Fokus der Präsentationen; die Redner auf den Konferenzen; das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des zentralen Nervensystems; das Engagement des Unternehmens mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren; und die Plattformtechnologie von NurExone, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, gezielten Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf derzeit verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, darunter die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; die allgemeinen Marktbedingungen; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; Partnerschaften, die die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft haben; Patente, die die Technologie von NurExone schützen; die Arzneimittelprodukte des Unternehmens haben die beabsichtigten Vorteile und Wirkungen; das Unternehmen macht Fortschritte durch neue Partnerschaften und Technologien in Richtung Kommerzialisierung seiner Produkte; das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens sind neuartig und erfinderisch; das geistige Eigentum hat die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft; Exosomen werden zu einer idealen und natürlichen Wahl für die Arzneimittelabgabe; das Unternehmen macht Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen; Exosomen halten großes Versprechen für die regenerative Medizin; die Produktionsmethoden des Unternehmens bleiben zuverlässig; das Unternehmen wird Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomen-Produktionsmethode haben; Exosomen werden als ausgezeichnetes, gezieltes System für die Arzneimittelabgabe dienen; das Unternehmen wird den Weg zu regenerativen Medizinbehandlungen für eine Vielzahl von klinischen Indikationen ebnen, sowohl durch das Unternehmen selbst als auch durch zukünftige Kooperationspartner; das Unternehmen wird auf den kommenden Konferenzen präsentieren und die Präsentationen auf das hierin angegebene Thema fokussieren; das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des zentralen Nervensystems; das Unternehmen wird mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren in Kontakt treten; und die Plattformtechnologie von NurExone bietet neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens; das Fehlen von Einnahmen bis heute; staatliche Regulierung; Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens; schneller technologischer Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien übergehen; die Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und frühphasiger klinischer Studien möglicherweise nicht die Ergebnisse von klinischen Studien in späteren Phasen vorhersagen; der unsichere Ausgang, die Kosten und der Zeitplan von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; der unsichere klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Genehmigung für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als oder anderweitig den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens überlegen sind; die Einleitung, Durchführung und Fertigstellung von präklinischen Studien und klinischen Studien kann verzögert, negativ beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Plattformtechnologie von NurExone ist möglicherweise nicht in der Lage, neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen anzubieten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; die Unfähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zu realisieren; das Risiko, dass Exosomen nicht zu einer idealen und/oder natürlichen Wahl für die Arzneimittelabgabe werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen machen kann; das Risiko, dass Exosomen keine tragfähige Option in der regenerativen Medizin darstellen; das Risiko, dass die Produktionsmethoden des Unternehmens unzuverlässig werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomen-Produktionsmethode hat; das Risiko, dass Exosomen nicht als gezieltes System für die Arzneimittelabgabe dienen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, den Weg für regenerative Medizinbehandlungen für eine Vielzahl von klinischen Indikationen durch das Unternehmen und/oder mit zukünftigen Kooperationspartnern zu ebnen; das Risiko, dass das Unternehmen auf den kommenden Konferenzen nicht präsentieren kann und/oder sich der Inhalt der Präsentationen ändern wird; das Risiko, dass das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens nicht als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und/oder andere Indikationen des zentralen Nervensystems wirkt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, auf den Konferenzen oder überhaupt mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und/oder Innovatoren in Kontakt zu treten; das Risiko, dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bieten kann, die an einer nicht-invasiven gezielten Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind; sowie die unter der Überschrift "Risk Factors" auf den Seiten 29 bis 36 des Annual Information Form des Unternehmens vom 30. März 2023 erörterten Risiken, deren Kopie im SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

