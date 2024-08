DJ PTA-News: Staige One AG: Erste Publikum-HV fasst alle Beschlüsse mit 100%

Dortmund (pta/26.08.2024/08:50) - * Einstimmigkeit bei allen Beschlussvorschlägen * Weiterentwicklung des Geschäftsmodells * Vorstand bestätigt Ausblick für 2024 * Weitere renommierte Fußball-Partnerschaften

Die erste öffentliche Ordentliche Hauptversammlung der Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) fand am Dienstag im Medienzentrum des BVB Borussia Dortmund im SIGNAL IDUNA PARK statt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Prof. Dr. Volker Gruhn, konnte 64,11% des Grundkapitals begrüßen. Sämtliche Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung einstimmig und ohne Enthaltungen gefasst.

Jan Taube, Vorstand, ging in seiner Präsentation auf den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2023 ein, warf aber auch einen Blick auf den Verlauf des bisherigen Geschäftsjahres sowie die kommenden Jahre. Insbesondere die großvolumigen Vertragsabschlüsse (Fußball in China sowie im Reitsport) geben bereits heute große Sicherheit für die Business Planungen bis zum Ende des Jahrzehnts. Die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells (von B2C hin zu B2B mit großen Key Accounts) zahlt sich hier besonders schnell und gut aus. Auf Basis dieser Geschäftsstrategie wird der Ausbau der Partnerschaften sowie der Verkaufspipeline weiter vorangetrieben. Darüber hinaus entwickelt Staige zusammen mit internationalen Partnern ihre Technik inklusive der KI-Komponenten weiter.

Die Staige One AG bestätigt den Ausblick für 2024, insbesondere auch auf der Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen:

* signifikante Umsatzsteigerung auf 4 bis 4,4 Mio. Euro * deutliche Reduktion der Verluste des Vorjahres (minus 5.5 Mio. Euro EBITDA) auf minus 2.4 bis minus 2.1 Mio. Euro EBITDA

Der Break-even ist weiterhin für 2026 geplant.

Neue Partnerschaften mit renommierten Fußballclubs konnten ebenfalls bekanntgegeben werden: 1. FC Heidenheim, VfL Bochum und FC Cádiz sind nun auch auf der Kundenliste der Staige One AG vertreten.

Über Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL.

