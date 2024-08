Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem Plus von 0,8% auf 18.633 Punkte ins Wochenende. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits in den beiden vorangegangenen Sitzungen weiter zugelegt hatte, endete auch der letzte Tag der Handelswoche im Gewinn. Bereits zur Eröffnung bei 18.539 notierte das Aktienbarometer unter grünen ...

