Die Serienversion des Anfang 2023 als Konzept präsentierten rein elektrischen Suzuki eVX soll im Januar 2025 auf der Bharat Mobility Global Expo vorgestellt werden. Kurze Zeit später soll dann schon die Produktion anlaufen - und der Verkauf in Europa und Japan. Dass die Premiere des eVX auf der Messe in Indien erfolgen soll, ist kein Zufall: Suzuki will das Modell dort bei Maruti Suzuki für die Weltmärkte fertigen lassen. In Indien wird das Fahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...