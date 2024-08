Mehr als jeder zweite Berufstätige zieht die Eröffnung eines staatlich geförderten "Altersvorsorge-Depots" in Betracht Sogar bei Anlegern, die bislang keine Wertpapiere nutzen, weckt das "Altersvorsorge-Depot" Interesse an einer Anlage in Wertpapieren. Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Postbank: "Es gibt viele Beispiele dafür, dass gerade Altersvorsorge über den Kapitalmarkt gelingt." Das von der Regierung geplante, staatlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...