Neuenburg - Die Beschäftigungslage in der Schweiz ist weiterhin gut. Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor sind weniger Stellen offen als vor einem Jahr. Der Indikator für die weiteren Aussichten ist leicht gesunken, bleibt aber im positiven Bereich. Insgesamt waren im zweiten Quartal 2024 5,499 Millionen Personen erwerbstätig. Das sind 1,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag ...

