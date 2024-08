Wien (ots) -- Mit Hilfe von Bitpanda Technology Solutions erweitert CoinMENA sein Angebot an Krypto-Assets und gewährleistet dabei höchste Sicherheitsstandards für Nutzer.- Bitpanda Technology Solutions zählt zu den weltweit führenden und skalierbarsten Investing-as-a-Service-Plattformen.Bitpanda Technology Solutions gibt eine neue Partnerschaft bekannt mit CoinMENA BSC, einer führenden Krypto-Asset-Plattform mit Lizenz der Zentralbank von Bahrain, und dem Schwesterunternehmen CoinMENA FZE, das von der Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) lizenziert ist. Ziel ist es, den Handel mit Kryptowährungen auf der CoinMENA-Plattform effizienter zu gestalten und die Auswahl an zur Verfügung stehenden Krypto-Assets zu erweitern.Die Gründer von CoinMENA, Dina Sam'an und Talal Tabbaa, kommentieren: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft. Als Branchenführer teilt Bitpanda Technology Solutions unsere Leidenschaft für erstklassiges Krypto-Trading. Mit der neuen Zusammenarbeit wollen wir nicht nur die Effizienz auf unserer Handelsplattform signifikant steigern, sondern auch durch die zukünftig breite Auswahl an neuen Krypto-Assets noch besser auf die dynamische Marktentwicklung reagieren und unseren Nutzern ein umfassenderes Krypto-Angebot bieten."Nach der vollständigen Implementierung wird CoinMENA seinen Nutzern die umfassendste und sicherste Auswahl an Krypto-Assets bieten können. Durch die Zusammenarbeit mit Bitpanda Technology Solutions als Liquiditätsanbieter wird der Krypto-Handel zukünftig effizienter und gewährleistet, dass Nutzer die bestmöglichen Preise erhalten. Diese Verbesserungen sorgen für ein reibungsloses und zuverlässiges Krypto-Trading und stärken CoinMENAs Position als führender Anbieter von Krypto-Asset-Diensten in der Region.Nadeem Ladki, Global Head von Bitpanda Technology Solutions, ergänzt: "Die MENA-Region zählt weltweit zu den ambitioniertesten und innovativsten Märkten im Bereich Krypto-Assets. Als streng regulierter und vertrauenswürdiger Partner bieten wir Institutionen vor Ort Zugang zu einem der umfangreichsten Sortimente an Krypto-Assets - und das auf vollkommen modulare Weise."Bitpanda Technology Solutions ist einer der weltweit skalierbarsten Anbieter von digitalen Vermögenswerten und Krypto-Infrastrukturen. Als stark regulierter Branchenführer verfügt das Bitpanda B2B-Geschäft über eine weltweite Präsenz und genießt bereits das Vertrauen weltweit führender Finanzinstitute, Banken, Neobanken und Fintechs. Sowohl Bitpanda als auch CoinMENA werden eng mit den jeweiligen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um bei allen zukünftigen Vorhaben die vollständige Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/u2fyycmjjw70f49wvtqbu/ANtz9w0r85HAZ9m5VrGUjvA?rlkey=pj06amg50prkw3hqqdi1c7j51&st=dav2p4f1&dl=0).Über Bitpanda Technology SolutionsBitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten "Investing-as-a-Service"-Infrastrukturen in Europa und weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Die vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine hochmoderne API oder direkt über das White Label.Bitpanda Technology Solutions (https://www.bitpanda.com/en/tech/platform) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitpanda-technology/mycompany/?viewAsMember=true)Über CoinMENACoinMENA BSC (C) mit Hauptsitz im Königreich Bahrain ist von der Zentralbank von Bahrain (CBB) als Anbieter von Krypto-Asset-Diensten (Kategorie 3) lizenziert. CoinMENA FZE, ein Schwesterunternehmen, ist von der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai als Broker-Dealer-Anbieter von virtuellen Asset-Diensten (VASP) lizenziert und bedient Einwohner der VAE. CoinMENA möchte neue und erfahrene Investoren in der MENA-Region unterstützen, die Zugang zu Krypto-Asset-Investitionsoptionen wünschen, indem es ihnen ermöglicht, an der neuen digitalen Wirtschaft teilzunehmen. Bei CoinMENA können Investoren digitale Assets sicher und geschützt kaufen, verkaufen, senden, empfangen und speichern sowie in ihrer lokalen Währung einzahlen und abheben. Durch wettbewerbsfähige Gebühren, hohe Liquidität und einen pädagogischen Ansatz möchte CoinMENA die einfachste und vertrauenswürdigste Handelsplattform für digitale Assets in der Region sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.coinmena.comPressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Corinna VossTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -0Email: bitpanda@hbi.deWeb: https://www.hbi.deOriginal-Content von: Bitpanda Technology Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174450/5850628