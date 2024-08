DJ PTA-News: MS Industrie AG: veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/26.08.2024/10:00) - Die MS Industrie AG veröffentlicht die nicht testierten Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024 (letztmalig inklusive des Geschäftsfeldes "MS Ultrasonic"). Aufgrund der angespannten konjunkturellen Lage im ersten Halbjahr 2024 - teilweise bedingt durch exogene Kriseneinflüsse - reduzierte sich der Konzernumsatz von 128,0 Mio. EUR (1.HJ 2023) auf 109,2 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei 7,9 Mio. EUR (1. HJ 2023: 12,1 Mio. EUR).

Die Schunk Sonosystems GmbH hatte sich zum 05.07.2024 mit 51% an der MS Ultraschall Technologie GmbH beteiligt. Somit wird ab dem Vollzug der Transaktion das Geschäftssegment MS Ultrasonic in der Schunk-Group vollkonsolidiert. Bei der MS Industrie-Gruppe wird die verbleibende strategische Beteiligung nach der Eigenkapitalmethode konsolidiert. Ab dem 3. Quartal 2024 entfällt in der konsolidierten Bilanz damit das Segment MS Ultrasonic. Der industrielle Fokus der MS Industrie AG konzentriert sich künftig auf das Segment "MS XTEC" mit dessen Kernkompetenz in der hochpräzisen und flexibel automatisierten Metallbearbeitung für die unterschiedlichsten Kundenbranchen.

Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG: "Der Verkauf von 51% der MS Ultrasonic wird direkte positive Auswirkungen auf den MS Industrie-Konzern im Jahr 2024 haben. Die Konzern-Eigenkapitalquote wird voraussichtlich auf über 50% steigen. Der Mittelzufluss im Rahmen der Transaktion von insgesamt rund 45 Mio. Euro wurde dafür verwendet, sämtliche Bankverbindlichkeiten der MS Ultrasonic sowie die Bankverbindlichkeiten der MS XTEC zum überwiegenden Teil abzulösen. Die wirtschaftliche Lage der MS-Industrie-Gruppe ist stabil und verfügt über positive Perspektiven. Der Vorstand bestätigt die - um den Transaktionseffekt bereinigte - Prognose für das Geschäftsjahr 2024."

Der Halbjahresbericht 2024 sowie die letzten Corporate News sind unter der Rubrik https://www.ms-industrie.de/ investor-relations/ verfügbar.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit den beiden Geschäftsfeldern der Antriebstechnik ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie, der Medizintechnik und weiteren kunststoffverarbeitenden Branchen sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2023 ein Umsatzvolumen von rund 250 Mio. Euro mit über 800 festangestellten Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten, davon zwei in Deutschland und jeweils einem in den USA, Brasilien und China.

Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Neustr. 23 55296 Gau-Bischofsheim / Mainz Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 kkb@b-bg.de

Hinweise:

Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.

(Ende)

Aussender: MS Industrie AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 900 E-Mail: info@ms-industrie.ag Website: www.ms-industrie.ag

ISIN(s): DE0005855183 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2024 04:00 ET (08:00 GMT)