Linz (www.anleihencheck.de) - Betrachtet man den Rückgang der Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat von 3,0% im Juni auf jüngst 2,9% im Juli, als auch die bereits zuvor diskutierte Abschwächung des Arbeitsmarktes in den USA, liegt eine Zinssenkung im September auf der Hand, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

