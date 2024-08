Tipp der Woche ist diesmal Borussia Dortmund. Der BVB hat einen gelungenen Auftakt in die neue Saison der Fußball Bundesliga erwischt. In den kommen Tagen steht die Auslosung zur Champions League an. Die Aktie ist aktuell im Aufwind. Maximilan Völkl stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von ...