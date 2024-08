München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 0,4 Punkte auf 86,6 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Es ist der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge und der tiefste Stand seit Februar. Volkswirte waren im Schnitt von einem stärkeren Dämpfer auf 86,0 Punkte ausgegangen. Die rund 9000 vom Ifo-Institut befragten ...

